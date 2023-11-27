لن تصدّق من هي الممثلة التي كان لها الفضل في دخول محمد السبكي المجال الفني.. مفاجأة غير متوقعة؟!

كتب امير فتحي في الاثنين 27 نوفمبر 2023 05:18 صباحاً - المنتج المصري محمد السبكي، يعتبر من أهم المنتجين في مصر حققت معظم أفلامه إيرادات عالية في دور العرض، رغم هجوم النقاد عليها.

ويرجع الفضل لدخوله المجال الفني للفنانة عفاف رشاد، التي بدأت مشوارها الفني في فترة السبعينات، بعد تخرجها من المعهد العالي للموسيقى “الكونسرفتوار”، وشاركت في العديد من الأفلام والمسلسلات بجانب المسرحيات.

الفنانة عفاف رشاد

وتزوجت الفنانة عفاف رشاد، مرتين طوال حياتها، المرة الأولى من الممثل الراحل سامي العدل في بدايته أيضا، وكان في بداية الأمر زواجًا سريًا ولم يستمرا طويلًا حتى تم الانفصال والثاني من المنتج محمد السبكي.

عفاف رشاد ومحمد السبكي في شبابهما

عفاف رشاد ومحمد السبكي

تزوجت عفاف رشاد من محمد السبكي كان لم يدخل حينها المجال الفني بعد، فتزوجته بعد أن تخرج من كلية الحقوق، وعمل مع أخيه “أحمد” في إدارة نادي الفيديو، أما الفضل في دخوله المجال الفني، فيرجع إليها، حيث كانت تصطحبه معها في التصوير، فأحب المجال الفني من خلالها، وأنجبت منه ابنها “عمر”، إلا أن هذا الزواج لم يستمر كثيرًا، وكان السبب في الطلاق هو الغيرة.

وبعد انفصالها عن زوجها المنتج محمد السبكي منذ 20 عاما، عبرت الفنانة عفاف رشاد عن ندمها على الطلاق. عفاف قالت إنها طلبت الطلاق بسبب غيرتها على زوجها الذي يعشق النساء ويحيط نفسه بهم، ولكنها ندمت على ذلك بسبب ابنها الذي حرمته من حنان ورعاية والده وحاولت أن تكون له أب وأم. كما أشارت في أحدث تصريحاتها الصحفية إلى أنها لم تهتم بكل الانتقادات التي وجهت لها بسبب خلعها الحجاب، وأكدت أنها خلعته لأسباب صحية.

من هي عفاف رشاد؟

عفاف رشاد هي ممثلة مصرية تبلغ حالياً الـ 66 من عمرها وقد سطع نجمها خلال فترة التمنينات والتسعينات وشاركت في الكثير من الأعمال التلفزيونية منها مسلسلات: « آدم وجميلة»، «يا رجال العالم اتحدوا»، «نحن لا نزرع الشوك»، «نصف ربيع الآخر»، «بوابة الحلواني»، «زواج سعيد جداً» و«نساء في الغربة».

كما ظهرت في العديد من أفلام السينمائية يُعد أشهرها: « المحترفون»، «لن أغفر أبداً»، «نساء خلف القضبان»، «العذراء والشعر الأبيض»، «قلب الأسد»، «عبده موتة»، «سمير أبو النيل» و«القشاش»، وغيرها الكثير من الأعمال الفنّية.

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