فن ومشاهير

"الفنان الخلوق".. منة فضالي تنعى طارق عبد العزيز

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
رحل عن عالمنا اليوم الأحد 26 نوفمبر الجاري، الفنان طارق عبدالعزيز، إثر إصابته بأزمة قلبية.
ونشرت منة فضالي صورة الفنان الراحل، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "لاحول ولاقوة إلا بالله، البقاء لله في الفنان الخلوق طارق عبد العزيز في الجنة ونعمها ياغالي".

وأكدت نقابة المهن التمثيلية خبر الوفاة، دون الإعلان عن تفاصيل تشييع الجنازة وموعد ومكان العزاء.

طارق عبدالعزيز شارك في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية، بينها: راجعين يا هوى، 200 جنيه، رحيم، أصحاب ولا بيزنس، فرعون، فبراير الأسود.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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