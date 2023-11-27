الأمير هاري يحاول التصالح مع عائلته قبل حلول الأعياد.. وهذا هو السبب وراء غياب ميغان ماركل عن حفل تتويج الملك

ميرنا وليد - بيروت - كشفت بعض التقارير الصحفية، أن الأمير هاري مستعد لنسيان خلافه المستمر مع العائلة المالكة، وسيحاول التصالح معهم قبل حلول عيد الميلاد.



ونشرت بعض الصحف الفرنسية، مقتطفات جديدة كتاب"أوميد سكوبي" الجديد "نهاية اللعبة"، ووفقاً لهذه المقتطفات، فإن هاري مستعد لنسيان خلافه مع العائلة المالكة.

وأفادت التقارير دوق ساسكس يأمل في أن يتمكن من إحياء علاقته مع أخيه وأبيه بعد نزاع مرير أثاره زواجه من ميغان ماركل.

وأعرب هاري مقابلة سابقة أجريت معه، عن أمله في أن يفهم أحباؤه يوماً ما، صراعات ميغان داخل العائلة المالكة، والتي أدت بدورها إلى رحيل الزوجين عن المملكة المتحدة.

وقال سكوبي في كتابه، أن هاري "لم يتكمنمن إيجاد أرضية مشتركة مع عائلته"، مضيفاً: " لقد قبل فكرة أن الأمور لن تتغير أبداً، خصوصا مع شقيقه الذي يرفض بشكل قاطع التحدث معه حول هذا الموضوع".

كما ادعى سكوبي في كتابه، أن ميغان لا تريد أبداً أن تطأ قدماها إنجلترا مرة أخرى، على الرغم من التقارير التي تفيد بأن الأمور بدو جيدة بالنسبة لعلاقة الأمير هاري ووالده الملك تشارلز.

وكشف سكوبي عن السبب الحقيقي وراء عدم حضور ميغان ماركل حفل تتويج الملك، قائلاً: "إن ميغان لم تحضر لأنها رفضت الانخراط مرة أخرى في شؤون البلاط الملكي".