هذه الطفلة أصبحت من أشهر الممثلات وعرفت بجمالها

ميرنا وليد - بيروت - انتشرت صورة للممثلة المصرية إيمان الطوخي من مرحلة طفولتها. وتداول الناشطون على الإنترت هذه الصورة معلقين على ملامح البراءة في الصورة.

كانت إيمان الطوخي قد نشرت هذه الصورة عام 2017 بمناسبة عيد ميلادها السابع والخمسين، إلا أنها عادت وانتشرت بالآونة الأخيرة.

وعلق المتابعون على ملامح الممثلة الشهيرة، التي لم تتغير منذ طفولتها، وأبدوا إعجابهم الشديد بجمالها وبراءتها.

وولدت إيمان محمد كمال الطوخي في 11 كانون الثاني/يناير عام 1958 في القاهرة، وهي إبنة الممثل والإذاعي محمد الطوخي، وبدأت مشوارها من خلال مسرح الجامعة.

عرفت إيمان بجمالها الشديد، إلا أنها لم تتزوج حتى بعد اعتزالها الفن ولم تعلن عن زواجها، ومع ذلك، خرجت الكثير من الشائعات التي قالت أنها تزوجت الرئيس حسني مبارك بالسر.

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