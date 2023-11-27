هيفا وهبي تكشف عن موعد عرض فيلم "جوري"

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة هيفا وهبي صورة، مساء أمس، عبر حسابها الرسمي، كشفت فيها عن انتهاء التحضيرات الأخيرة لفيلمها الجديد "جوري".



وشاركت هيفا وهبي متابعيها، صورة، على متن الطائرة، في مطار القاهرة الدولي، وظهرت فيها برفقة مخرج الفيلم مرقس عادل وفريق العمل.

وكشفت هيفا عن أن الفيلم سيعرض في صيف 2024، إذ علقت هيفا على الصورة قائلة: "قولوا مرحبا لـ جوري، الفيلم الجديد من إخراج مرقس عادل"، وأضافت "صيف 2024 ابقوا متابعين".

يذكر أن هيفا كانت قد كشفت سابقاً عن كواليس التحضيرات الأولى لهذا الفيلم، ةكتبت عبر حسابها: "فيلم جديد من تأليف هيثم سعيد، وإخراج مرقس عادل.. التحضيرات بدأت من 4 شهور، طرح المخرج فكرتين.. فكرة فيلم رومانسي كوميدي، وفكرة فيلم أكشن.. والاتنين بيشكلوا مفاجأة حلوة.. برأيكم أي فيلم أنا اخترت".