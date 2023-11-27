ميرنا وليد - بيروت - توفي أمس الممثل المصري طارق عبد العزيز خلال تصويره مسلسل "بقينا اتنين" بعد تعرضه لأزمة قلبية وذلك عن عمر يناهز الـ 55 عاماً.

اما عن آخر ظهور له فكان في مكان تصوير مشهده الى جانب الممثلين شريف منير ويوسف عثمان.

وكان من المقرر عرض مسلسل "بقينا اتنين" السبت المقبل 2 كانون الاول/ديسمبر ولا يزال فريق العمل يواصل تصوير مشاهده وهو من بطولة شريف منير، ورانيا يوسف، وعمرو وهبة، ومروة عبد المنعم، وتامر فرج، وميمي جمال، ونانسي هلال، وياسر الطوبجي وغيرهم ومن تأليف أماني التونسي ومن إخراج طارق رفعت.

كانت هذه تفاصيل خبر آخر صورة لـ طارق عبد العزيز.. توفي وهو يصور مسلسله الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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