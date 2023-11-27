"الله يرحمك يا حبيبي".. دنيا عبدالعزيز تنعى الفنان طارق عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة دنيا عبد العزيز، الفنان طارق عبد العزيز، الذي رحل عن عالمنا أمس، إثر إصابته بأزمة قلبية.

ونشرت دنيا صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، وعلقت: خبر محزن صديقي وزميلي الغالي الفنان طارق عبدالعزيز في ذمة الله ،، ادعوله بالرحمه الله يرحمك يا حبيبي".

يذكر أن الفنان الراحل طارق عبد العزيز شارك في أكثر من 80 عملا، منهم:آخر دور، بقينا أتنين، أعمل إيه، تحقيق، دايما عامر، راجعين ياهوى، 200 جنيه، خارج السيطرة، فارس بلا جواز، وكل ما نفترق، إلا أنا، سكر زيادة، قابيل، رحيم، ريح المدام، اشتباك، غيرها.