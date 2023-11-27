فن ومشاهير

لأول مرة.. نانسي عجرم تغيّر ستايلها وتطل ببدلة رسمية

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ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صوراً لها من كواليس تمريناتها مع الفرقة الموسيقية لحفل روائع بليغ حمدي الذي حصل قبل فترة في المملكة العربية على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت نانسي بستايل مختلف عن ما يعرفه الجمهور اذ قد تعودنا عليها بالستايل الانثوي والالوان الهادئة لكن هذه المرة أطلت ببدلة رسمية نسائية وارتدت بنطلون أسود وقميص أبيض مع بلايزر أسود وانتعلت حذاء أسوداً معها لاضافة لمستها الخاصة على اللوك فمزجت بين اللوك الانثوي والرجالي في ان واحد وبدت بغاية الجمال.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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