لأول مرة.. نانسي عجرم تغيّر ستايلها وتطل ببدلة رسمية

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صوراً لها من كواليس تمريناتها مع الفرقة الموسيقية لحفل روائع بليغ حمدي الذي حصل قبل فترة في المملكة العربية السعودية على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت نانسي بستايل مختلف عن ما يعرفه الجمهور اذ قد تعودنا عليها بالستايل الانثوي والالوان الهادئة لكن هذه المرة أطلت ببدلة رسمية نسائية وارتدت بنطلون أسود وقميص أبيض مع بلايزر أسود وانتعلت حذاء أسوداً معها لاضافة لمستها الخاصة على اللوك فمزجت بين اللوك الانثوي والرجالي في ان واحد وبدت بغاية الجمال.