لحظة لقاء سعد لمجرد وإليسا في سباق الفورميلا 1 الختامي - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - حضر عدد كبير من النجوم العالميين والعرب واللبنانيين السباق الختامي للفورميلا 1 في أبو ظبي وتواجد هناك الفنان المغربي سعد لمجرد الذي التقى بالفنانة اللبنانية إليسا بعد فترة فراق.

النجاح الذي حققه هذان النجمان بأغنية "من أول دقيقة" جعل فيديو لقائهما يتصدر الفيديوهات الاكثر مشاهدة من هذا الحدث. وارتدت إليسا في إطلالة كاجوال عبارة عن بنطلون وقميص من الجينز أما سعد اختار ايضاً اطلالة رياضية عبارة عن بنطلون أسود وبولو باللون الزهري ونسق قبعة معهما.

وبدا اللقاء بينهما ودياً للغاية اذ عانقا بعضهما وتحدثا.

