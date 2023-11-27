إليكم سعر سيارة براد بيت الكهربائية الجديدة!

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل العالمي براد بيت مؤخراً، صور ظهر فيها وهو يستعرض سيارته الفاخرة.



وظهر بيت في الصورة التي نشرها، وهو يقود سيارته، كما ظهر في صورة أخرى سعيداً وهو ينزل من سيارة البورش الكهربائية الجديدة.

وكشفت صحيفة "ذا ميرور"، أن سعر سيارة براد بيت الكهربائية يبلغ 200 ألف دولار، وهي السيارة التي انضمت إلى أسطول سياراته التى يمتلكها ممثل هوليود المعروف عنه ولعه بحب السيارات.

يذكر أن هذه الصور أثارت جدلاً كبيرة على المواقع، خصوصاً أنها جاءت بعد أخبار حول خلافه مع ابنه باكس، إذ كان باكس قد ارسل رسالة لوالده، قال فيها: أن بيت جعل حياتهم أسوأ وأشبه بالجحيم، بقوله "لقد جعلت حياة المقربين منك جحيمًا دائمًا"، وأضاف "يمكنك أن تقول لنفسك وللعالم ما تريد، ولكن الحقيقة ستظهر للنور يومًا ما".

يذكر أن براد بيت كان قد تبنى باكس رسميًا عام 2007 بعد عام واحد من تبنى أنجلينا جولي له فى عام 2006.