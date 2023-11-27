بكلمات مؤثرة.. شهد رمزي تنعى شقيقها صلاح رمزي

ميرنا وليد - بيروت - نشرت المنتجة شهد رمزي، شقيقة الراحل صلاح رمزي، صورة نعت فيها شقسقها الذي رحل عن عالمنا منذ أيام، بعد صراح طويل مع المرض.



وشاركت شهد متابعيها، صورة تجمعها مع شقيقها، وعلقت عليها قائلة: " أول مرة أبقى مش عارفة أتكلم ولا أقول حاجة وأعبر عن جرح ووجع مزمن، فراقك مش هيكون أسهل مع الأيام بالعكس هيكون أصعب بكتير كل يوم، وجودك كان كفاية، كلامك الحلو والله كان كفاية، حبك كان كفاية، كنت الحاجة الوحيدة اللي بتحسسني بالحب اللا محدود، كنت بتعوضني عن فقدان أبويا، مش قادرة أتخيل إني مش هشوفك تاني ولا عارفة أصدق ولا عارفة هكمل اللي باقي من عمري إزاي من غيرك".

وتابعت شهد: "اتولدت لقيتك وكنا طول عمرنا 4، عمرنا ما هنبقى 3 يا صلاح هتفضل موجود معايا في كل حاجة بحبك وبموت فيك وبعشقك، مش عارفة أنام يا صلاح، الابتلاء المرة دي أقوى من أي حاجة والحمدلله على كل حاجة، الحمدلله إني عشت معاك أحلى أيامي وحياتي، الحمدلله إني أختك يا أحلى وأحن وأجمل أخ في الكون.. وحشتني أوي".