بالفيديو: شريف منير يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

كشف الفنان شريف منير عن تفاصيل تصويره مع الفنان الراحل طارق عبد العزيز في مسلسل “وبقينا اتنين”.

وخلال مداخلته في برنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب، قال شريف منير إنهم كانوا يقومون بتصوير مشهد في فيلا بأكتوبر في الصباح الباكر.

ووصف طارق عبد العزيز بأنه كان يؤدي دور شخصية شريف بشكل مميز وكانت حالته النفسية جيدة ومرتفعة، وكان يضحك والأمور تسير بشكل طبيعي.

وأضاف شريف منير أنهم كانوا يقومون بتصوير مشهد حيث يأتي شخص شاب يرن الجرس ويفتح طارق الباب، وعندما دخلوا الكادر وبدأوا في التمثيل، قرر المخرج إعادة التصوير مرة أخرى.

ثم وصف شريف منير اللحظة المأساوية حيث أصيب طارق عبد العزيز بأزمة قلبية مفاجئة. وقال إن طارق بدأ يشعر بالضيق وتغير لون وجهه من الأصفر إلى الأبيض، وأصيب بصعوبة في التنفس. حاول شريف منير مساعدته والتحقق من ضربات قلبه، لكنه لم يشعر بأي نبض.

تم نقل طارق عبد العزيز على الفور إلى المستشفى، ولكن الأطباء أعلنوا وفاته عند وصوله.

وأعرب شريف منير عن حزنه العميق لفقدان الفنان الراحل، وقال إنه كان يستمتع بتجسيد هذا الدور كثيرًا، وكان الخبر كالصاعقة بالنسبة له، وشعر بأن الحياة لا تستحق أي شيء بعد ذلك.

توفي طارق عبد العزيز عن عمر يناهز 55 عامًا بسبب أزمة قلبية أثناء تصوير مسلسل “وبقينا اتنين”.

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