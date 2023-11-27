بالصور: لجين حسن تخطف الانظار بإطلالة شتوية أنيقة في أحدث ظهور لها

شاركت مشهورة السناب شات الحسناء لجين حسن، جمهورها بإطلالة جديدة وأنيقة. قامت لجين حسن بمشاركة صور جديدة على حسابها في موقع انستغرام، حيث ظهرت بإطلالة شتوية دافئة. كانت ترتدي فستانًا أخضر اللون وجاكيتًا أسود، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة.

وتعمل لجين حسن كناشطة اجتماعية وموديل على منصات التواصل الاجتماعي، وتمتلك العديد من الحسابات. حققت شهرة واسعة وكبيرة بفضل نشاطها على هذه المنصات.

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