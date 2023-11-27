شكرا لقرائتكم خبر عن وليد فواز بـ 4 وجوه فى دراما 2023.. صعيدى وإرهابى ووالى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش الفنان وليد فواز انتعاشة فنية كبيرة خلال عام 2023 فمن مشاركته في مسلسلين بدراما رمضان الماضى ما بين "رسالة الإمام" مع خالد النبوى والذى شهد تألقه بصورة كبيرة إلى مسلسل "الكتيبة 101" مع شخصية الإرهابى القيادى داخل الجماعات الإرهابية بسيناء، إلى "صوت وصورة" الذى لعب فيه شخصية عبد الغنى زوج حنان مطاوع، والذى يمر بالكثير من التحولات على الشخصية الذى جسدها بالأحداث والتي نالت استحسان الكثيرين من مشاهدى العمل.

وليد فواز لم يتوقف عند رسالة الإمام وصوت وصورة وإنما يشارك حاليًا مع مسلسل "العودة" الذى بدأ عرضه مؤخراً، وهو العمل الذى يدور داخل دراما صعيدية، ليجسد بذلك فواز خلال عام 2023 أدواراً ما بين الصعيدي والتاريخى والإرهابى بالإضافة للدراما المثيرة بمسلسل "صوت وصورة" مع شخصيته خلال الأحداث.

مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلى، وليد فواز، عصام السقا، بسنت شوقى، محمد على رزق، ولاء الشريف، محمد رضوان، صفاء الطوخى، تامر نبيل، محمد عبد العظيم، شاهيستا سعد، هاجر الشرنوبى، وأحمد والى، سارة نور، فتوح أحمد، عايدة فهمى، لبنى ونس، عزوز عادل والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

فى حين مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.