بروس ويليس كما لم تروه من قبل… كاميرا ابنته توثّق مشهدًا نادرًا وحزينًا

تم تشخيص إصابة بروس ويليس بالخرف او بما يُعرف بالخرف الجبهي الصدغي FTD الذي أدّى الى فقدان قدرته على النطق وانسحابه من الحياة المهنية العام الماضي.

وقد تدهورت صحّة نجم هوليوود المخضرم على مدار الأشهر الماضية خاصة أن الخرف هو مرض يتفاقم مع مرور الوقت.

وقد شاركت ابنة بروس، سكوت ويليس، لحظات عائلية لافتة عبر حسابها على إنستغرام حول ارتباطها بالممثل حيث كانت في المنزل معظم الوقت منذ تشخيص إصابته بالخرف. وقد خصّت الجمهور بمقطع فيديو قصير لها وهي تمد يدها ليمسكها بروس، حيث ابتسمت سكوت للكاميرا، بينما لمسة الحزن كانت واضحة على وجه والدها.

وفي الأسابيع الأخيرة، أعرب أفراد آخرون من عائلة ويليس أيضًا عن حبهم لبروس عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.

وفي صورة أخرى شاركتها سكوت، يمكن رؤيتها وهي تضع رأسها بمحبة على يد الممثل اليمنى أثناء التقاط صورة لها.

وجاء منشور سكوت بعد أيام من توجه شقيقتها رومر إلى إنستغرام للحديث صراحة عن والدها “المفقود”. شاركت مشاعرها من خلال تحميل صورة نادرة لها ولوالدها عندما كانت طفلة.