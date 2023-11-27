كاظم الساهر بـ”نفسية سيئة” ولا يستطيع الغناء بسبب مآسي غزة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يتعذّر على قيصر الغناء كاظم الساهر الوقوف والغناء على المسرح بسبب الأوضاع المأساوية التي شهدها قطاع غزة، والتي أثّرت على نفسيته، التي وصفها بأنها سيئة، وقال: “في هذه الفترة، عندما أتحدث تخنقني العبرة، لذلك لا أستطيع الوقوف على المسرح والغناء”، وهذا ما دفعه إلى إلغاء حفلات عدة نتيجة هذه الأحداث الدامية.

وتحدثَ الساهر عن ظروف إطلاقه أغنية “Hold Your Fire” باللغة الإنكليزية التي قدّمها إلى أهالي قطاع غزة بسبب المشاهد المروعة التي حصلت في القطاع المحاصر. وقد قدمها باللغة الإنكليزية حتى تصل إلى العالم، وعليه؛ فقد كَتَبَ كلمات بسيطة وواضحة من أجل أن تصل الرسالة، وتلامس روح المستمع والمتلقي.

ولفت إلى فكرة وردت إليه لكتابة أغنية جديدة بالعربية، وترجمتها إلى الإنكليزية، وتسجيلها مع جمعية الموسيقى الكلاسيكية التابعة للأمم المتحدة، بعد أن تعذّر عليه الغناء في هذه الأوضاع .

وأكد أنه سيقدم عائدات الأغنية من أجل دعم أنشطة الأمم المتحدة الإنسانية.