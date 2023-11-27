شمس الكويتية تتحدث لأول مرة عن السبب الأساسي لعدم زواجها - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الفنانة شمس الكويتية عن سبب رفضها الزواج حتى الآن مشيرة الى ان معظم المتقدمين إليها من الشباب الذين يصغرونها بالسن اذ انهم غير يدركين لعمرها الحقيقي وبكم تكبرهم.



وأضافت شمس الكويتية أن الشباب يعتقدون أنها صغيرة في السن، بسبب شكلها واهتمامها بمظهرها وهذا ما يحسسها بعدم الراحة في التعامل معهم اذ لم تجد ما يناسبها وقالت في فيديو شاركته على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: "أغلب اللي يتقدمونلي بالزواج صغار بالعمر لأن مايبين علي عمري على بالهم أنا كتكوته"