محمد هنيدي يلقي نظرة الوداع الأخيرة على جثمان صديقه طارق عبد العزيز

ميرنا وليد - بيروت - مع رحيل صديقه الممثل المصري الذي رحل عن عالمنا يوم أمس طارق عبد العزيز، استذكر هنيدي أيضاً صديقيه الممثلين الراحلين علاء ولي الدين وخالد صالح، ونشر صورة لأصدقائه الثلاثة المذكورين وكتب:" من الجامعة وأحنا لسه شباب بيحلم، مكناش حتى قررنا نبقى ممثلين، كبرنا وكبرت أحلامنا، شوفنا النجاح مع بعض وفرحنا سوا كتير وزعلنا برده كتير، بس الأهم أن دايما في الفرح والحزن كنا سوا، ودعنا أغلى صحابنا والنهاردة بودعك يا حبيبي، ربنا يرحمك ويغفر لك وسلم لنا ع الغاليين".

وأيضاً حرص هنيدي على إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمان صديقه طارق عبد العزيز بالمستشفى.

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