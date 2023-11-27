شريف منير في حديث مؤثر عن تفاصيل آخر لحظات حياة طارق عبد العزيز

ميرنا وليد - بيروت - خرج الممثل المصري شريف منير بتصريح بعد رحيل الممثل المصري طارق عبد العزيز المفاجئ، حيث روى قصة اللحظات الأخيرة قبل رحيل طارق.

وقال شريف عن كواليس تصوير الراحل لمسلسل "وبقينا اتنين": "كان عندنا تصوير النهاردة في فيلا بأكتوبر الساعة 11 الصبح وطارق كان بيلعب شخصية شريف وكان موجود وكان في حالة تألق كبيرة ونفسية جيدة ونشيط وبيضحك وكل حاجة كانت ماشية بشكل طبيعي، في مشهد أنا بعمله هو وممثلة شابة بتيجي ترن جرس وهو بيفتح الباب وأنا بدخلهم الكادر وهو في وسطنا وبيسبنا وبيخرج وعملنا بروفة وصورنا أول مرة المشهد وكان يقف بجانبي والمخرج قال عاوزين نعمله مرة تانية".

واستدرك: "والمخرج بيقول أكشن جه طارق نحيتي وشوفت لونه بيروح وسند عليا وقعد على كرسي وسند دماغه على واحد واقف قصادي وقالي مش قادر أقف على رجلي وجسمه تغيّر لونه وبات أصفر وفجأة أبيّض وجسمه برد وحاولت أدلكله قلبه ولقيت عينه مرفوعة لفوق وفتحتله القميص وجيت اسمع ضربات قلبه مسمعتش حاجة".

وتابع:"سارعنا إلى نقله للمستشفى ولما روحنا الدكاترة قالولنا أنه وصل المستشفى متوفي وأنا شفته وهو روحه بتطلع".

كلام شريف جاء في مداخلة ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب.

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