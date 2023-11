اختتام الدورة السابعة عشر من مهرجان جامعة سيدة اللويزة الدولي للأفلام BEIRUT SHORTS

ميرنا وليد - بيروت - اختتم مهرجان جامعة سيّدة اللويزة الدولي للأفلام القصيرة

‏NDU International Film Festival – Beirut Shorts من تنظيم كليَّة العلوم الإنسانيّة قسم الفنون السمعيَّة والبصريَّة وبالشراكة مع مجتمع بيروت السينمائي دورته السابعة عشر ليل الجمعة ٢٤ تشرين الثاني في حرم الجامعة.

وقد اكد مدير المهرجان / مؤسس ورئيس مجتمع بيروت السينمائي سام لحود على دمج قوة الشباب وقوة السينما من خلال المقاومة الثقافية، ونبذ خطاب الكراهية، ورفض العنصرية، وايصال صوت الحق والحقيقة الذي يجب ان يكون دوما بوصلة وخريطة طريق للفنانين وخاصة للسينمائيين، مستشهدا بالنصوص والمواثيق الدولية التي يجب ان نتمسك بها. وقد تتطرق الى دور المهرجان هذه السنة لكون رسالته واضحة وهي الصمود ورفع الصوت على الرغم من كل الدمار والدم الذي يهز العالم في فلسطين.

وقد تم الاعلان عن الجوائز بحضور سينمائيين، وفنانين ولجنة التحكيم: المنتجة سابين صيداوي رئيسة، الممثلة ديامان بو عبود، المخرج ميشال كمون، المخرج والممثل فؤاد يمين، والمخرج أمين درّة.

واتت الجوائز على الشكل التالي:

المسابقة الرسمية الدولية:

- افضل فيلم تجريبي: MAST DEL

- افضل فيلم تحريكي: ZOO

- افضل فيلم وثائقي: HARDLY WORKING

- جائزة لجنة التحكيم الكبرى: NADA DE TODO ESTO

- افضل فيلم روائي: DAYDREAMING SO VIVIDLY ABOUT OUR SPANISH DAYS



المسابقة الرسمية المحلية:

- افضل فيلم تحريكي: A LOVING MOM للمخرج ريبال ابي رعد

- افضل فيلم وثائقي: A SELF PORTRAIT OF 4 CHAPTERS للمخرج سليمان التيناوي وأيهم عطية

- جائزة لجنة التحكيم الكبرى: SEE YOU SOON للمخرجة كارلي حنا

- افضل فيلم طلابي: AN ALBUM OF VOWS للمخرج ايليو طربيه

- افضل فيلم مستقل: IF THE SUN DROWNED INTO AN OCEAN OF CLOUDS للمخرج وسام شرف

اما جائزة الجمهور فهي عبارة عن جوائز مالية من تقديم BOB FINANCE، تم الاعلان عنها من قبل المدير العام للشركة السيد مايكل عبد النور:

- فئة المسابقة الرسميَّة: An Album of Vows

- فئة Sparks (خارج المسابقة): Oumnya

- فئة Seeds للمواهب الطلابية : Tanjarw W Ghataha

تجدر الإشارة إلى أنَّ الناقد السينمائي والأستاذ الجامعي أميل شاهين قدم جائزة "أميل شاهين للتميز السينمائي" بصفته الرئيس الفخري للجان التحكيم لفيلم IF THE SUN DROWNED INTO AN OCEAN OF CLOUDS للمخرج وسام شرف.



وقد شمل المهرجان مجموعة من اللقاءات والحوارات، أبرزها لقاء حواري بين المخرج بهيج حجيج ومدير التصوير ميلاد طوق ولقاء ثاني بين المخرج ميشال كمون والممثلة ريتا حايك، حول تحديات وطرق التعاون بين أطراف العمل الانتاجي، حاورتهم خلالها الإعلاميَّة ألين شمعون.

كما ضم المهرجان سلسلة محاضرات متخصصة حول مشروع "سينما من أجل السلام" لمدة يومين مع المخرجة زينة دكاش وبالشراكة مع FORUM ZFD