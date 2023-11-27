بالصور- داليدا خليل تستعرض جمالها بلوك كاجول من الإمارات

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الفناة اللبناينة داليدا خليل الجمهور بأخر إطلالة لها على الجمهور حيث ظهرت من الإمارات العربية المتحدة بلوك كاجوال رائع، و إرتدت داليدا توب باللون الأبيض مع سروال جين ضيق ونسقت معهم سترة من الجينز مع قبعة حمراء كبيرة على رأسها لإطمال اللوك، وتركت داليدا شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج خفيف أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وفي وقت سابق، شاركت داليدا خليل صورة لها من صنع الذكاء الاصطناعي AI عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وظهرت داليدا بالصورة بلوك من التسعينيات، وهي ترتدي تنورة باللون الأحمر مخططة، مع سترة رسمية باللون الأسود، وقبعة على رأسها، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها.

