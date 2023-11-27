عمرو الليثي ينعى طارق عبدالعزيز بهذه الكلمات

ياسر رشاد - القاهرة - نعى الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، الفنان طارق عبدالعزيز، والذي وافته المنية أمس الأحد، داعيا من الله أن يرحمه وان يسكنه فسيح جناته، وتقدم بخالص العزاء لأسرة الفنان الراحل ومحبيه.

ونشر د. عمرو الليثي، عبر صفحاته علي مواقع السوشيال ميديا، صورة تجمعه بالفنان الراحل قبل ايام من وفاته وفي آخر لقاء تليفزيوني له عبر برنامج واحد من النآس والمقرر إذاعته اليوم، الإثنين.

وأشار "الليثي" إلى أننا فقدنا فنانًا موهوبًا صاحب حضور وكاريزما خاصة وشخصية طيبة ومحبوبة داخل الوسط الفني.

وفاة الفنان طارق عبدالعزيز

يقام تشييع جثمان وصلاة جنازة الفنان طارق عبدالعزيز، ظهر اليوم، الإثنين، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكانت نعت نقابة المهن التمثيلية، ببالغ الحزن والأسى، وفاة الفنان طارق عبدالعزيز، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس، الأحد، بعد تعرضه لأزمة قلبية أثناء عمله.

وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وإنا إليه راجعون.