«تأثير تغير المناخ فى الديانة المصرية القديمة» محاضرة بمكتبة الإسكندرية

ياسر رشاد - القاهرة - تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال متحف الآثار ومركز زاهى حواس للمصريات، التابعين لقطاع التواصل الثقافى وبالتعاون مع سفارة جمهورية التشيك، محاضرة بعنوان «انقراض الآلهة والأرواح: تأثير تغير المناخ فى الديانة المصرية القديمة»، وذلك اليوم الإثنين الموافق 27 نوفمبر2023، فى تمام الساعة 1.00 ظهرًا؛ بمكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات، قاعة الوفود.

يُلقى المحاضرة الدكتور جيرى جاناك؛ أستاذ مساعد بالمعهد التشيكى للمصريات، جامعة تشارلز، براغ. وتتناول المحاضرة الارتباط الوثيق بين الثقافة والديانة المصرية القديمة من جهة، وعالم الطبيعة وما يحويه من مناظر تتضمن النباتات والحيوانات من جهة أخرى. وقد استخدم المصريون، على سبيل المثال، صورًا أو مخططات لتصوير الحيوانات، التى كانت فى الواقع عبارة عن أوصاف للآلهة، والموتى، ولهذا خُلق رباط غير قابل للفصل بين عالم الطبيعة وعالم الآلهة، ولكن عند تغير العالم الطبيعى بسبب تغير المناخ، فلا بد من وجود تأثير فى العالم الإلهى أيضًا.

يركز الباحث فى هذا الحديث على مفهومين أساسيين فى الديانة المصرية القديمة: الآخ والبا. وقد ربط المصريون هذين المصطلحين بأفكار عن الألوهية والحياة الآخرة، واستخدموا لكليهما الحروف الهيروغليفية على شكل طيور.