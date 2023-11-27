انتهاء اختبارات الأداء للنسخة السادسة من مسابقة المواهب الذهبية لذوى الهمم

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت اختبارات الأداء لمسابقة المواهب الذهبية لذوى الهمم فى نسختها السادسة، بسينما الهناجر بأرض دار الأوبرا المصرية، والتى استمرت على مدار ثلاثة أيام متتالية.

ضمت لجنة التحكيم كلا من الدكتور محمد علاء فتحى، الدكتور مصطفى محمد، الدكتور مدحت عبد السميع حشاد، الدكتورة سحر سيد أمين، الدكتورة سماح اسماعيل، بحضور الفنان مصطفى النجدى والدكتورة هادية صابر المنسق العام للمسابقة.

المسابقة ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية والقائم بأعمال رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع جمعية البلد اليوم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية برئاسة الدكتورة هادية صابر.

من جانبها أوضحت الدكتورة هادية صابر، أن اختبارات الأداء كانت فى الغناء الفردى والغناء الجماعى والاستعراض من محافظتى القاهرة والجيزة فى يومها الأول. وأن اختبارات الأداء فى الأيام التالية شملت فن الاستعراض الفردى والجماعى لمجموعة من الفرق بمختلف محافظات مصر منها الإسماعيلية وبنى سويف والقليوبية والمنيا والإسكندرية والدقهلية والوادى الجديد.