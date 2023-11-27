طارق الدسوقي: ما يحدث في غزة كارثة إنسانية وإبادة جماعية

ياسر رشاد - القاهرة - قال الفنان طارق الدسوقي، تعليقا على ما يحدث في غزة من إنهاء حياة الأطفال والنساء، ان ما يحدث كارثة إنسانية وابادة جماعية في حق الشعب الفلسطيني، ورد فعل مصر شديد الاحترام موقفا ثابت وداعم ومساند لآهلنا في غزة.

وأضاف : "ورد الفعل الشعبي في مصر والمقاطعة وثمارها الرائعة وهي مؤثرة، وارجو ان يستمر الشعور الوطني والروح القوية للدفاع عن القضية الفلسطينية ان يستمر وايضا نشجع المنتج المحلي".

أكد الفنان طارق الدسوقي، خلال حلوله ضيفًا ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي د. عمرو الليثي علي شاشة قناة الحياة، ان شاء الله سنعيد إعمار غزة وداعيًا الله أن ينصرهم.