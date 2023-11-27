فن ومشاهير

طارق الدسوقي: أعشق المسلسلات التاريخية وأعمالي احترمت المُشاهد

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ياسر رشاد - القاهرة - قال الفنان طارق الدسوقي، انه قدم عدد من الأعمال الدرامية ما يقرب من ٨٠ مسلسل تليفزيوني وعدد آخر من الأعمال السينمائية والإذاعية وجميعهم أعمال تحترم المشاهد.

 

وتابع : “وانا اعشق الأعمال التاريخية ومهتم باللغة العربية ومن اهمها الفتح المبين الذي يظهر الاسلام ووسطيته واعتداله وهو من احب الأعمال الي قلبي، وهناك ايظا مسلسل قضاة عظماء وحقق مشاهدات عالية جدا علي السوشيال ميديا”.

 

واضاف  الفنان طارق الدسوقي، خلال حلوله ضيفًا ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي د. عمرو الليثي، علي شاشة قناة الحياة، ان الدين الإسلامي به العديد من المعاني الرائعة ودور الإعلام والأعمال الدرامية إبراز ووسطية واعتدال الدين الإسلامي وان هذا المشهد بمسلسل قضاة عظماء يجسد تلك المعاني".

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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