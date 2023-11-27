نجوم الفن يودعون طارق عبدالعزيز إلى مثواه الأخير

ياسر رشاد - القاهرة - حرص عدد كبير من نجوم الفن على المشاركة فى تشييع جنازة الفنان الراحل طارق عبد العزيز، التي أقيمت بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان رافق الجثمان أسرة الراحل وهم ابنه معتصم وشقيقه محمد وبعض الأقارب، وبمشاركة عدد من الفنانين الذين وصلوا إلى المسجد منهم : " محمد هنيدى، مصطفى قمر، حمادة هلال، شريف منير، محمد رياض، فتوح أحمد هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، أيتن عامر، عمرو عبد الجليل، علاء مرسى، اياد نصار، داليا مصطفى، ايهاب فهمى، سليمان عيد، المنتج جمال العدل وأيمن عزب.

وفاة الفنان طارق عبدالعزيز

وكانت نعت نقابة المهن التمثيلية، ببالغ الحزن والأسى، وفاة الفنان طارق عبدالعزيز، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس، الأحد، بعد تعرضه لأزمة قلبية أثناء عمله.

وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وإنا إليه راجعون.

معلومات عن الفنان طارق عبد العزيز:

يشار إلى أنه عمل بالعديد من أفلام خريجي المعهد العالي للسينما، بدايته كان في عام 1986 في المسرح الجامعي، ومع فرقة الحركة المسرحية بصحبة زملائه بكلية الحقوق الفنان خالد الصاوي والفنان خالد صالح، وفرقة الورشة مع حسن الجريتلي، عمل في العديد من الأعمال.

بدأ مسيرته برفقه صديقه الفنان محمد هنيدي بفيلم (صعيدي في الجامعة الأمريكية) ومن بعدها (فيلم ثقافي) إلى أن خاض أول بطولاته بفيلم (أصحاب ولا بيزنس) وتوالت الأعمال إلى فيلم (اشتباك).

من أهم أعماله الدرامية (رجل من هذا الزمان ) الذي جسد من خلاله شخصية الزعيم مصطفى النحاس للمخرجة إنعام محمد علي وشخصية بدير من مسلسل (موعد مع الوحوش) ومسلسل (أستاذ ورئيس قسم) مع الزعيم عادل إمام.