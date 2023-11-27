أهل مصر .. د. حنان موسى فى لقاء تفاعلى مع شباب المحافظات الحدودية: أنتم خط الدفع الأول



ياسر رشاد - القاهرة - قالت الدكتورة حنان موسى فى لقاء تفاعلى مع شباب المحافظات الحدودية، أنتم خط الدفع الأول للدفاع عن الوطن، وسفراؤنا إلى محافظاتكم، وطالبتهم بالمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية.



جاء ذلك خلال لقاء تفاعلى أقامه ملتقى أهل مصر فى إطار فعاليات الأسبوع الثالث عشر لشباب المحافظات الحدودية، ضمن مشروع أهل مصر الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة، وبرئاسة عمرو البسيوني، رئيس الهيئة، والمنعقد في محافظة الوادى الجديد.



وأضافت: احنا كفريق عمل نقوم بهذا العمل ليس لمجرد اسبوع او ورشة او شغل وخلاص.. لا، نحن نؤدى هذه العمل كرسالة سامية،ونؤديه بكل حب وحرفية عالية، وهذا يترجمه العمل من خلال الورش والتفاعل مع بعض في اللقاءات المفتوحة.

وأوصت الشباب بأن يضعوا هدفاً وحلماً لحياتهم ويسعون من أجل تحقيقه، وبنقل التوعية والورش التى تعلموها إلى محافظاتهم أنهم سفراء لوزارة الثقافة فى هذه المحافظات، كما أوصت أبناء ملتقى أهل مصر بأن يكون لديهم الوعي والفكر، والتفكير الجديد بخطة مستقبلية.

وتحدثت الدكتورة حنان موسى عن المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية، وحثت الشباب على المشاركة الفعالة بغض النظر عن من سيختاره، وطالبتهم بتوعية أهاليهم وحثهم على المشاركة، لأنها حق فلا تضيع حقك وشارك مشاركة ايجابية وعبر عن نفسك.. اقرأ وافهم ووازن الامور وخد قرارك، ولا تكن سلبيًا، وشارك فى الأعمال التطوعية.. وأضافت: أنا بطلب منكم تساعدوا نفسكم وتساعدوا بلدكم.

وأشارت إلى أنها تشعر بفرحة جميلة لوجودها مع شباب سبع محافظات حدودية.

وقدمت الشكر إلى د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، والمحاسب عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، على الدعم الكبير المقدم من جانبهما.

استمعت د. حنان موسى خلال اللقاء التفاعلى إلى شباب ملتقى المحافظات الحدودية، الذين عبروا فيه عن فرحتهم وسعادتهم بوجودهم فى الملتقى، مقدمين الشكر إلى القائمين عن هذا المشروع المميز، الذى أتاح لهم الفرصة من أجل التعرف على معالم المحافظات السياحية عن قرب.

وتحدث الشباب عن آمالهم وأحلامهم مع المشروع، وطالب بعض الشباب المشاركين بعمل ورش للتنمية البشرية وكيفية إدارة الوقت، وإضافة ورش جديد مثل الموسيقى والشعر،

وشكر الشباب القائمين على مشروع أهل مصر لما لمسوه من عوامل إيجابية ساعدتهم على التفكير السليم وتوضيح الرؤى، فضلاً عن الورش الحرفية التى يستطيعون من خلالها الاعتماد على أنفسهم بعمل مشاريع صغيرة تدر عليهم أرباحاً كثيرة.

من ناحيته، قال أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال والمشرف التنفيذي للملتقى، أنا أشكركم جميعاً لأن نجاج الملتقى يكون بتألقكم فيه، لانكم متعاونون جداً ومساعدينا، لكن أطالبكم بالاستفادة وأنتم مستمتعين بهذا الأمر، لان حب الشىء يدفع إلى الاستمرار فيه بقوة وعمله على أفضل ما يكون.



وقدَم المشرف التنفيذي للملتقى شكره إلى الشباب كما قدّم شكره إلى الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، والمحاسب عمرو البسيوني، والدكتورة حنان موسى على الدعم الكبير للمشروع وغيرها من المشارع الأخرى.

وقدم شباب الملتقى فى نهائة اللقاء مجموعة من الشابا عرضاً لبرنامج اكتشاف المواهبة، قدمه شابان من محاففظتى القاهرة والبحر الاحمر (عبدالله، أحمد) قاما من خلاله باكتشاف مجموعة من المواهب الشابة فى الغناء والارتجال والتمثيل والبانتوميم. ونال اللقاء تفاعلاً كبيراً من الجميع.



يذكر ان قصر ثقافة الخارجة، يسهد فعاليات الورش الفنية بالملتقى الثقافي الثالث عشر لشباب المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"، المقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفاء بعاصمة الثقافة المصرية لعام 2023.

تضمنت الفعاليات مجموعة من الورش الفنية والحرفية المتنوعة، والتي قام المدربون بشرح فنياتها، ومنها ورشة "ديكوباج" للفنانة رانيا المهدي، أوضحت خلالها الخامات المستخدمة وأماكن شرائها بتكلفة قليلة، موضحة كيفية لصق الصورة على الخشب وعمل زخارف بارزة بالمعجون.

جاء اللقاء فى حضور أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال والمشرف التنفيذي للملتقى، والعديد من القيادات والمشرفين والمدربين والاعلاميين والمصورين.

ويقام الملتقى ضمن مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقامة لأبناء المحافظات الحدودية، للتعريف بالتراث والثقافة المحلية، والحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيمة الانتماء للوطن. ودعم مواهب أبناء المحافظات الحدودية، وينظم بالتعاون مع فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي.

ويهدف الملتقى للدمج الثقافي بين شباب 6 محافظات حدودية وهي: شمال وجنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر (الشلاتين وحلايب وأبو رماد)، مطروح، القاهرة (الأسمرات) يستمر حتى 30 نوفمبر الحالي.