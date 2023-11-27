بالفيديو: محامي يكشف كيف تسببت حليمة بولند في طلاق شخص لا تعرفه

كشف المحامي محمد المظفر، عن رسالة تلقاها من زوج أرسلها إلى الإعلامية الكويتية حليمة بولند، اتهمها فيها بأنها السبب في طلاقه.

وجاء في الرسالة: “أنا زوج متزوج منذ 10 سنوات، وأرسلت لكي رسالة على إنستغرام، قلت فيها: اختاري أي ديرة وأنا أوديكي، وكانت زوجتي تراقبني، فشاهدت الرسالة وصاحت غاضبة: وهو ما يصرف علينا”.

وأضاف الزوج في رسالته: “طلبت منه أن ينفق علينا، ولكنه رفض، وظل يرسل رسائل لكي، حتى طلبت منه الطلاق، ووافق”.

ووجه الزوج رسالة إلى حليمة بولند، قال فيها: “أنت السبب في طلاقي، وأنا أطالبك بتعويضي عن الأضرار التي سببتها لي”.