وصول فتوح أحمد لـ جنازة طارق عبد العزيز بمسجد الشرطة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تصوير- هاني رجب:

وصل منذ قليل، الفنان فتوح أحمد، لمسجد الشرطة بالشيخ زايد لتشييع جنازة الفنان طارق عبد العزيز.

ورحل عن عالمنا طارق عبدالعزيز، أمس الأحد، عن عمر يناهز 55 عاما، إثر تعرضه لأزمة قلبية.

الفنان طارق عبدالعزيز أجرى في يونيو الماضي عملية قسطرة بالقلب وقام بتركيب دعامات، وبعدها أعلن تعافيه.

الراحل شارك في عدد من الأعمال الهامة منها: "أصحاب ولا بيزنس، رحيم، راجعين يا هوى، فرعون، فبراير الأسود، أم كلثوم، صعيدي في الجامعة الأمريكية" وغيرها من الأعمال.