"مش عارفة أنام".. شقيقة صلاح رمزي توجه رسالة مؤثرة له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

وجهت شهد رمزي، رسالة رثاء لشقيقها الراحل صلاح رمزي نجل المنتج محمد حسن رمزي، الذي رحل عن عالمنا يوم الأربعاء 22 نوفمبر الجاري.

ونشرت "شهد" مقطع فيديو حمل مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أول مرة أبقى مش عارفه أتكلم ولا أقول حاجة وأعبر عن جرح ووجع مزمن.. فراقك مش هيكون أسهل مع الأيام بالعكس هيكون أصعب بكتير كل يوم".

وتابعت: "وجودك كان كفاية.. كلامك الحلو والله كان كفاية.. حبك كان كفاية.. كنت الحاجة الوحيدة اللي بتحسسني بالحب اللا محدود.. كنت بتعوضني عن فقدان أبويا .. مش قادرة أتخيل إني مش هشوفك تاني ولا عارفة أصدق ولا عارفة هكمل اللي باقي من عمري إزاي من غيرك".

وأضافت: "اتولدت لقيتك وكنا طول عمرنا ٤، عمرنا ما هنبقي ٣ يا صلاح، هتفضل موجود معايا في كل حاجة.. بحبك وبموت فيك وبعشقك".

وأنهت رسالتها للراحل: "مش عارفة أنام يا صلاح .. الابتلاء المرة دي أقوى من أي حاجة والحمد لله على كل حاجة .. الحمد لله إني عشت معاك أحلى أيامي وحياتي .. الحمد لله إني أختك يا أحلى وأحن وأجمل أخ في الكون، وحشتني أوي أوي أوي".

وأقيم مساء السبت 25 نوفمبر الجاري عزاء صلاح رمزي بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وحضر العزاء كل من الفنان أشرف زكي، ماجد المصري، الإعلامي عمرو الليثي، الفنانة هدى رمزي، الفنانة سهير رمزي، والفنان خالد زكي، والفنانة درة وزوجها، الفنانة بوسي وشقيقتها الفنانة المعتزلة نورا وابنتاها سارة وزوجها ومي نور الشريف والإعلامي رامي رضوان، المنتج محمد العدل. كما حضر العزاء الفنان محمد حماقي، تامر حسني، وبعض الأصدقاء المقربين.