لقاء سويدان تنعى الفنان طارق عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

نعت الفنانة لقاء سويدان الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، الذي وافته المنية الأحد، إثر أزمة قلبية.

وكتبت لقاء عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" من خلال خاصية "الاستوري": "في رحمة الله وأمانه نسألكم الدعاء للعزيز طارق عبد العزيز".

يذكر أن الفنان الراحل طارق عبد العزيز شارك في أكثر من 80 عملا، منهم:آخر دور، بقينا أتنين، أعمل إيه، تحقيق، دايما عامر، راجعين يا هوى، 200 جنيه، خارج السيطرة، فارس بلا جواز، وكل ما نفترق، إلا أنا، سكر زيادة، قابيل، رحيم، ريح المدام، اشتباك، غيرها.