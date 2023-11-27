عمرو عبد الجليل وإياد نصار في جنازة طارق عبد العزيز (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تصوير - هاني رجب:

شارك الفنان عمرو عبد الجليل والفنان إياد نصار في تشييع جنازة الفنان طارق عبد العزيز بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ورحل طارق عبدالعزيز عن عالمنا أمس الأحد، عن عمر يناهز 55 عاما، إثر تعرضه لأزمة قلبية.

الفنان طارق عبدالعزيز أجرى في يونيو الماضي عملية قسطرة بالقلب وقام بتركيب دعامات، وبعدها أعلن تعافيه.

الراحل شارك في عدد من الأعمال الهامة منها: "أصحاب ولا بيزنس، رحيم، راجعين يا هوى، فرعون، فبراير الأسود، أم كلثوم، صعيدي في الجامعة الأمريكية" وغيرها من الأعمال.