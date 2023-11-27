أشرف زكي يكشف مفاجأة حول وفاة طارق عبد العزيز (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن مفاجأة خلال مشاركته في تشييع جنازة الفنان طارق عبدالعزيز، أن الراحل توفى أثناء عمله وتصوير أحد أعماله الفنية الجديدة.

وحرص عدد كبير من الفنانين على المشاركة في تشييع جنازة الراحل بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، بينهم عمرو عبد الجليل وإياد نصار وحمادة هلال وأحمد خالد صالح وهنادي مهنا، ونهال عنبر وعلاء مرسي ومحمد هنيدي.

ورحل طارق عبدالعزيز عن عالمنا أمس الأحد، عن عمر يناهز 55 عاما، إثر تعرضه لأزمة قلبية.

الفنان طارق عبدالعزيز أجرى في يونيو الماضي عملية قسطرة بالقلب وقام بتركيب دعامات، وبعدها أعلن تعافيه.

الراحل شارك في عدد من الأعمال الهامة منها: "أصحاب ولا بيزنس، رحيم، راجعين يا هوى، فرعون، فبراير الأسود، أم كلثوم، صعيدي في الجامعة الأمريكية" وغيرها من الأعمال.