شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدي ومصطفى قمر وحمادة هلال وإياد نصار فى جنازة طارق عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد الفنانون محمد هنيدى، مصطفى قمر، حمادة هلال، اياد نصار، داليا مصطفى، ايهاب فهمى، سليمان عيد، المنتج جمال العدل وأيمن عزب للمشاركة فى تشييع جنازة الفنان الراحل طارق عبد العزيز الذى رحل عن عالمنا أمس الأحد اثر نوبة قلبية مفاجئة.

وحضر فى وقت مبكر للمشاركة فى الجنازة كلاً من، شريف منير، محمد رياض، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، وأيتن عامر، وعمرو عبد الجليل، وعلاء مرسى، وفتوح أحمد، اضافة إلى أسرة الفنان الراحل الذين رافقوا الجثمان من المستشفى وحتى مشجد الشرطة استعداداً لتأدية صلاة الجنازة.

ورحل الفنان طارق عبد العزيز أمس الأحد عن عمر يناهز 55 عامًا، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تصوير مشاهده في مسلسل "بقينا اتنين"، مع الفنان شريف منير، والمقرر عرضه قريبًا على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث كان يصور مشهدًا يجمعه بشريف منير وفجأة سقط على الأرض وأصيب بتشنجات وعلى الفور نقله ابنه – مدير أعماله والمتواجد معه في اللوكيشن – إلى المستشفى ولكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول.

يذكر أن مسلسل "بقينا اتنين" مكون من 20 حلقة، ومن بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية قد كشف تفاصيل وفاة طارق عبد العزيز، قائلاً: "فقدنا فنانًا خلوقًا وممثلاً رائعًا وكان شخصًا محترمًا عمره ما زعل حد"، مضيفًا خلال مداخلة تليفونية برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: من فترة صغيرة جدًا عانى من مشكلة صغيرة وقام بتركيب دعامات، وتعافى وكان زي الفل، وكان حابب لوكيشن المسلسل جدًا بعد تعافيه".

وتابع أشرف زكى: "طارق عبد العزيز أثناء تصوير أحد المشاهد في مسلسل "بقينا اتنين"، أصيب بأزمة وتوفى، وطارق الحقيقة من يوم وفاة صديقه خالد صالح وأنا خايف عليه.. لأنهم كانوا صحاب ولا يفترقان.. كأنهما توأم".