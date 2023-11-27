شكرا لقرائتكم خبر عن طارق عبد العزيز وخالد صالح فى حوار عن الموت من مسلسل "أم كلثوم" قبل 24 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظل الثنائى خالد صالح وطارق عبد العزيز صديقين لسنوات طويلة، يجمعهما الفن والصداقة، فقد امتدت تلك العلاقة منذ أن كانا طالبين فى الجامعة يهويان التمثيل، حتى أصبحا نجمين فى عالم السينما والدراما، وتشارك النجمان فى مجموعة من الأعمال الفنية من بينها "فبراير الأسود"، و"موعد مع الوحوش"، و"بعد الفراق"، و"أم كلثوم" وغيرهم.

فى مسلسل "أم كلثوم"، الذى كتبه الكاتب الراحل محفوظ عبد الرحمن، وأخرجته أنعام محمد على، قدم خالد صالح شخصية الشاعر الراحل مأمون الشناوى، بينما قدم طارق عبد العزيز شخصية الكاتب كامل الشناوى، واللذان كانت تربطهما علاقات قوية بكوكب الشرق أم كلثوم.

طارق عبد العزيز نشر قبل عامين، مشهدًا من مسلسل أم كلثوم جمعه بالراحل خالد صالح، يتحدثان فيه عن الموت والتشاؤم، حيث يقول مأمون لشقيقه كامل، "ماحدش يعرف إنك بتكره الليل علشان كده بتسهره كله"، ليرد كامل: "أنا مابكرهش الليل أنا بكره النوم بحس إنى لو نمت هموت"، فرد مأمون: "لا كلنا لازم ننام يا كامل والموت لازم هيجي لوحده"، ليختتم كامل الحديث: "بلاش السيرة ديه وحياة أبوك".

الحوار القصير بين الشقيقين كان يعبر عن نظرة كل من مأمون الشناوى، وكامل الشناوى، للحياة، واختلاف وجهة نظرهما عن التشاؤم والتفاؤل في الحياة، لكن المفارقة، أن النجمين رحلا عن عالمنا فى عز تألقهما بسبب المرض.



خالد صالح وطارق عبد العزيز

وكان الفنان طارق عبد العزيز قد رحل عن عالمنا، أمس الأحد، بعد الأزمة الصحية التى ألمت به مؤخرًا، حيث كان يعانى من أزمة أخرى فى يونيو الماضي، وخضع لعملية قسطرة في القلب، ومن أخر أعماله مشاركته في مسلسل "أعمل أى" الذي عرض قبل السباق الرمضاني، بدور "شوقي المحامي"، والعمل من بطولة خالد الصاوي، صابرين، هناء الشوربجي، ندى بسيوني، ألحان المهدي، وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف محمد الحناوي، وإخراج أحمد عبد الحميد.