شكرا لقرائتكم خبر عن حضور كبير من نجوم الفن لتشييع جثمان طارق عبد العزيز إلى مثواه الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من نجوم الفن على المشاركة في تشييع جنازة الفنان الراحل طارق عبد العزيز، التي أقيمت بعد صلاة ظهر اليوم الإثنين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، حيث تواجد في الجنازة كل من: محمد هنيدى، شريف منير، مصطفى قمر، حمادة هلال، إياد نصار، داليا مصطفى، أيتن عامر، أحمد رزق، حمزة العيلى، أحمد الشامي، المخرج أحمد شفيق، محمود عبد الغفار.

وشارك في تشييع الجنازة أيضًا أحمد خالد صالح وهنادى مهنى اللذين رافقا جثمان طارق عبد العزيز من المستشفى إلى مسجد الشرطة، أشرف زكى، أحمد داش، سامح الصريطى، سليمان عيد، علاء مرسي، نهال عنبر، سلوى محمد علي، يوسف عثمان، عمر طلعت زكريا، علي الطيب جمال العدل، محمد العدل، محمد رياض، فتوح أحمد، محمد الصاوى، أيمن عزب إيهاب فهمي وغيرهم من الفنانين.

ورحل الفنان طارق عبد العزيز أمس الأحد عن عمر يناهز 55 عامًا، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تصوير مشاهده في مسلسل "بقينا اتنين"، مع الفنان شريف منير، والمقرر عرضه قريبًا على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث كان يصور مشهدًا يجمعه بشريف منير وفجأة سقط على الأرض وأصيب بتشنجات وعلى الفور نقله ابنه – مدير أعماله والمتواجد معه في اللوكيشن – إلى المستشفى ولكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول.

يذكر أن مسلسل "بقينا اتنين" مكون من 20 حلقة، ومن بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية قد كشف تفاصيل وفاة طارق عبد العزيز، قائلاً: "فقدنا فنانًا خلوقًا وممثلاً رائعًا وكان شخصًا محترمًا عمره ما زعل حد"، مضيفًا خلال مداخلة تليفونية برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: من فترة صغيرة جدًا عانى من مشكلة صغيرة وقام بتركيب دعامات، وتعافى وكان زي الفل، وكان حابب لوكيشن المسلسل جدًا بعد تعافيه".

وتابع أشرف زكى: "طارق عبد العزيز أثناء تصوير أحد المشاهد في مسلسل "بقينا اتنين"، أصيب بأزمة وتوفى، وطارق الحقيقة من يوم وفاة صديقه خالد صالح وأنا خايف عليه.. لأنهم كانوا صحاب ولا يفترقان.. كأنهما توأم".



الفنان شريف منير من جنازة طارق عبد العزيز



الفنان فتوح احمد



الفنان محمد رياض (2)



الفنان محمد رياض



جنازة الفنان الراحل طارق عبد العزيز



جنازة الفنان طارق عبد العزيز



جنازة طارق عبد العزيز



خلال تشييع جنازة طارق عبد العزيز



شريف منير فى جنازة طارق عبد العزيز



فتوح احمد من جنازة طارق عبد العزيز