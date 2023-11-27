شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دوارة بندوة تكريمه: والدي فؤاد حداد أكثر شخص حاربني حتى لا أكون ناقدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم خلال فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، المؤتمر الصحفي الخاص بتكريم المؤرخ والمخرج عمرو دوارة، وأدار الندوة الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر، وبمشاركة المخرج والفنان مازن الغرباوي، والدكتور عمرو دوارة.

واستهل الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر حديثه قائلاً: عمرو فؤاد محمود دوارة هو مخرج وناقد مسرحي من مواليد الإسكندرية حاصل على دكتوراه في فلسفة الفنون عام 2002، بالإضافة لشهادة الدراسات العليا في الهندسة، وهو ناقد مسرحي كتب مئات المقالات وعمل معدًا تلفزيونيًا لبعض البرامج وشارك في العديد من لجان المشاهدة والتحكيم، وهو أيضًا مؤسس الجمعية المسرحية لهواة المسرح، ومؤسس ورئيس مهرجان المسرح العربي بالقاهرة، ومخرج مسرحي قام بإخراج أكثر من 50 مسرحية منها السلطان يلهو، خداع البصر، يوم من هذا الزمان، وحاز علي العديد من الجوائز وقدم العديد من المؤلفات .

ومن جانبه قال الفنان مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي: عمرو دوارة هو متعدد المواهب وقيمة كبيرة جدًا، وأتذكر أنني شاركت معه في عرض "قطار الحواديت "سنة 98، وشاركت فيه كممثل طفل، وسنة 2003 شاركت في الدورة الثالثة لمهرجان المسرح العربي وحصلت علي احسن ثاني عرض وتاني مخرج، عندما عرض علي اللجنة العليا للمهرجان تكريم عمرو دوارة كل واحد في اللجنة تحدث عن ملف بعينه كناقد ومؤرخ وصانع ومخرج فهو له اسهامات متعددة في مجالات متعددة، وهو قيمة مسرحية وثقافية مهمة جدًا.

وقال المؤرخ والمخرج عمرو دوارة: في خلال مسيرتي الفنية كان هناك تكريمات كثيرة والتكريم للفنان مهم جدًا لأنه دليل أن الشخص يسير في الإتجاه الصحيح، وأنا دائمًا أري أن الفن ليس لديه مشكلة إنتاج هو فكر، سعيد بتكريمي في هذه الدورة بالذات لأن مجموعة المكرمين كلهم قامات كبيرة.

وتابع دوارة: أكثر شخص حاربني كي لا أعمل في الفن كمخرج أو كناقد هو والدي فؤاد حداد، فكان له وجهة نظر لأنه كان قريب من الوسط، والحقيقة لو نجح أن يبعد إخوتي عن المسرح فهو لم ينجح معي بسبب إصراري، هذا الإصرار الذي جعلني أكمل تلك المسيرة، ولكن مانفذته له هو عندما طلب مني أن أكمل دراسة الهندسة أولاً وبالفعل أكملتها وقادتني كثيراً في التوثيق والنقد.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي الذي انطلقت فعالياته يوم 25 نوفمبر وتستمر حتى 30 من الشهر الجاري، وتحمل الدورة اسم الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المهرجان المايسترو نادر العباسي، ويديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وسيادة اللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء.