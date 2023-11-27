بالصور- من أحد شوارع فرنسا..ياسمينا زيتون تقضي وقتاً ممتع وتتألق بالكجول

ميرنا وليد - بيروت - شاركت ملكة جمال لبنان لعام 2022 ياسمينا زيتون صوراً لها خلال تواجدها في فرنسا، وذلك عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهرت ياسمينا بلوك رائع إرتدت فيه قميص باللون الأبيض مع سروال واسع من الجينز و حذاء عالي من الجلد الأسود، ونسقت معهم سترة واسعة من الجلد الأسود ووضعت على كتفيها توب من الصوف باللون الزهري، وتركت ياسمينا شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت قد صدرت عن مجلة فوربس الشرق الأوسط النسخة السادسة من قائمتها السنوية 30Under30، التي تسلط الضوء على المبدعين الشباب في المنطقة دون سن الثلاثين، ممن يحدثون تأثيراً في مختلف القطاعات.

وضمت قائمة هذا العام 120 مشاركا ومشاركة، موزعين بالتساوي على 4 فئات، تضم كل منها 30 مشاركة، وتأتي هذه الفئات :العلوم والتكنولوجيا، التجارة الإلكترونية والتمويل، الترفيه، التأثير الإجتماعي.

​​​​​​​ومن بين الأسماء اللبنانية التي وردت، إسم ملكة جمال لبنان لعام 2022 ياسمينا زيتون، عن فئة التأثير الإجتماعي.

