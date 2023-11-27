أيتن عامر تنعى طارق عبد العزيز بعد رحيله بصور ولحظات جمعتهما

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة المصرية أيتن عامر صور جمعتها بالممثل طارق عبد العزيز في أعمال قديمة جمعتهما، ونعته من خلالها بعد رحيله يوم أمس، وعلقت بكلمات من الأسى قائلةً: "الله يرحمك و يغفرلك يا طارق يا طيب يا محترم".



وتوفي الممثل المصري طارق عبد العزيز، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة داخل لوكيشن تصوير مسلسل "وبقينا اتنين".

و أصيب الممثل طارق عبد العزيز بتشنجات، أثناء العمل، ونقل على أثرها إلى أحد المستشفيات في الشيخ زايد، وتوفي متأثراً بالأزمة الحادة التي ألمت به.

