- 1/18
- 2/18
- 3/18
- 4/18
- 5/18
- 6/18
- 7/18
- 8/18
- 9/18
- 10/18
- 11/18
- 12/18
- 13/18
- 14/18
- 15/18
- 16/18
- 17/18
- 18/18
ميرنا وليد - بيروت - شارك عدد كبير من مشاهير الوسط الفني في جانزة الممثل طارق عبد العزيز، حيث حضر إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد اليوم محمد هنيدي، مصطفى قمر، حمادة هلال، اياد نصار، داليا مصطفى، ايهاب فهمي، سليمان عيد، شريف منير، محمد رياض، هنادي مهنى، أحمد خالد صالح، وأيتن عامر، وعمرو عبد الجليل، وعلاء مرسي، وفتوح أحمد ونهال عنبر وسلوى محمد ولقاء سويدان وأحمد داش.
ورافقت أسرة الراحل الجثمان من المستشفى وحتى مشجد الشرطة استعداداً لتأدية صلاة الجنازة.
طارق رحل نتيجة أزمة قلبية عن عمر 55 عاماً وشكل خبر رحيله خضة للجميع.
كانت هذه تفاصيل خبر إياد نصار ومحمد هنيدي وأحمد خالد صالح ومصطفى قمر في الوداع الأخير لطارق عبد العزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.