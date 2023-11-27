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ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري محمد رمضان صوراً من كواليس المؤتمؤ الصحفي الذي تم تنظيمه قبل حفله في موسم الرياض على هامش تواجده لاحياء هذه السهرة التي طال انتظارها من قبل محبيه.
واحتارت قميص أخضر مزود بلوغو غوتشي وهي العلامة التجارية التي صممت هذا القميص الباهظ الثمن اذ ان سعره يصل الى حوالي 2800 دولار أميركي حسب مواقع بيعه.
وقد اختار نظارات شمس من العلامة التجارية نفسها ويصل سعرها الى حوالي 900 يورو اي حوالي 985 دولار أميركي وظهر بهذه النظارات في الحفل ايضاً.
كانت هذه تفاصيل خبر سعر مرتفع للغاية لقميص ونظارات محمد رمضان خلال تواجده في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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