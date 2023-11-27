ملكة جمال لبنان لعام 2017 بيرلا حلو بفيديو عفوي من منزلها

ميرنا وليد - بيروت - نشرت ملكة جمال لبنان لعام 2017 بيرلا حلو فيديو من منزلها يظهر قيامها بتجهيز شجرة عيد الميلاد المجيد.

بيرلا بدت بعفوية كبيرة، وهي تزين الشجرة، محتفلا بأجواء الأعياد.

يذكر أن بيرلا حلو كانت قد ردت على سؤال من موقعنا في السابق حول إذا كان من الممكن أن تدخل مجال التمثيل فقالت :"تم إنتخابي ملكة جمال لبنان بعمر صغير جداً، وكان المحيطون بي يشجعوني وبشكل كبير، على دخول هذا العالم، ويؤكدون أن التمثيل يليق بي، كما عرضت عليّ عدة أعمال، وحاولت فهم التفاصيل بشكل أعمق، إلا أنني لم أجد نفسي في التمثيل، ولا أعتقد أنه يشبهني."

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