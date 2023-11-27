شكرا لقرائتكم خبر عن صداقة ودعم دائم.. ملخص علاقة الراحل طارق عبد العزيز مع ابنه معتصم فى صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان الفنان الراحل طارق عبد العزيز يتميز بشخصيته الطيبة وخفة الدم وكانت علاقته مع نجله معتصم علاقة مختلفة، عبارة عن صداقه حيث كان دائمًا بجانبه ويعطيه النصائح ويترك له حرية التعبير، فى حين يعتبر معتصم والده دائمًا مصدر فخر له، وظهرت طبيعة علاقة طارق عبد العزيز وابنه معتصم من خلال الصور التى كان ينشرها الأخير على السوشيال ميديا.

وكتب معتصم في بوست عام 2021، عبر حسابه على إنستجرام، قائلاً: "بقالي 8 سنين من ساعة أول مواجهة بيني وبين جمهور على المسرح وأنا بحسب اللحظة اللي هقول فيها إني ابن العملاق بدايتها كانت من أول يوم ليا في المدرسة يوم ما اتفقنا إنك تسيبني أكون شخصيتي وبالمرة أبعد عن أحكام الناس والإطارات اللي بيتحط فيها أي حد أبوه مشهور بس دلوقتي اكتشفت أنك أحلى حاجة حصلتلي في حياتي وإن كل كلمة بتقولها بتطلع صح وقد إيه أنا فخور بكل خطوة خطيتها في المشوار بصلبة ضهر ربنا ما يحرمنا منها .. اكتشفت اني حارم نفسي من شرف كبير علشان شوية كلام فارغ في دماغي انا بس وبصراحة أنا مستحرم أعيش وقت تاني من غير أتمتع وأفتخر بإني ابن طارق عبد العزيز".

ورحل الفنان طارق عبد العزيز أمس الأحد عن عمر يناهز 55 عامًا، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تصوير مشاهده في مسلسل "بقينا اتنين"، مع الفنان شريف منير، والمقرر عرضه قريبًا على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث كان يصور مشهدًا يجمعه بشريف منير وفجأة سقط على الأرض وأصيب بتشنجات وعلى الفور نقله ابنه – مدير أعماله والمتواجد معه في اللوكيشن – إلى المستشفى ولكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول.

حرص عدد كبير من نجوم الفن على المشاركة في تشييع جنازة طارق عبد العظزيز التي أقيمت بعد صلاة ظهر اليوم الإثنين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، حيث شارك في الجنازة كل من: محمد هنيدى، شريف منير، مصطفى قمر، حمادة هلال، إياد نصار، داليا مصطفى، أيتن عامر، أحمد رزق، حمزة العيلى، أحمد الشامي، المخرج أحمد شفيق، محمود عبد الغفار. وحضر تشييع الجنازة أيضًا أحمد خالد صالح وهنادى مهنى اللذين رافقا جثمان طارق عبد العزيز من المستشفى إلى مسجد الشرطة، أشرف زكى، أحمد داش، سامح الصريطى، سليمان عيد، علاء مرسي، نهال عنبر، سلوى محمد علي، يوسف عثمان، عمر طلعت زكريا، علي الطيب جمال العدل، محمد العدل، محمد رياض، فتوح أحمد، محمد الصاوى، أيمن عزب إيهاب فهمي وغيرهم من الفنانين. طارق عبد العزيز بدايته الفنية كانت في المسرح الجامعي، ثم انضم إلى فرقة الورشة بقيادة حسن الجريتلي، والتي كانت من أهم الورش الحرة الموجودة في هذا الوقت، وقدم من خلالها مسرحية "داير ما يدور" بطولة الفنانة عبلة كامل وأحمد كمال وأحمد مختار والدكتور محمود اللوزي وسيد رجب ومجموعة كبيرة من الفنانين والكتاب، وقدمت هذه المسرحية على المسرح الثقافي الفرنسي.

كما شارك الفنان الراحل في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" مع الفنان محمد هنيدي، ومجموعة متميزة من الشباب، ومن أشهر أدواره في البدايات دور معد البرامج في فيلم "أصحاب ولا بيزنس"، ودور القبطي في "فيلم ثقافي".

وقدم طارق عبد العزيز العديد من الأعمال الدرامية منها: "رحيم"، "أبوضحكة جنان"، "الجماعة"، "أستاذ ورئيس قسم"، "قابيل"، "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".



طارق عبد العزيز وابنه معتصم



طارق عبد العزيز وابنه معتصم فى طفولته



طارق عبد العزيز وابنه معتصم