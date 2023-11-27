شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج عصام السيد: أتابع أعمال الفائزين في مسابقة المهرجان وأسعد بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي ندوة للاحتفاء بالفائز بجائزة مسابقة عصام السيد للعمل الأول أدار الندوة الكتابة الصحفية شيماء منصور وذلك بحضور المخرج عصام السيد والناقد د. محمد سمير الخطيب والفنانة ريم أحمد أعضاء لجنة تحكيم المسابقة في نسختها الخامسة والمخرج أحمد طارق الفائز بالجائزة عن عرض "أحدب نوتردام" تحدثت الكاتبة الصحفية شيماء منصور عن المسابقة والتي تعد من أهم المسابقات خاصة أنها تلقي الضوء على المبدعين الشباب وتقدمهم للساحة المسرحية والفنية وكذلك الاحتفاء والتقدير بالعمل الأول للمخرج وهي فكرة لها كل التحية والتقدير.

وأوضح المخرج عصام السيد أن هذه الدورة الخامسة للمسابقة مشيرًا إلى حدوث تغيرات عدة في هذه المسابقة ففي الدورة الأولي لها كان يحصل عليها فائز واحد والدورة الثانية كانت للفائز الأول والثاني والثالث ثم في الدورة الثالثة عادت مرة أخرى لتكون لفائز واحد فقط حتى وصلت لشكلها النهائي وهي أن تكون لفائز واحد وينتج له عرض وفي كل عام يتم اختيار مخرج شاب ليس محترفا وليس طالبا في المعهد العالي للفنون المسرحية أو اى كلية متخصصة في علوم المسرح موضحا متابعته الدائمة للفائزين بالجائزة وما يقدموه من أعمال مسرحية يسعد بها كثيرا .

كما أعرب عن بالغ سعادته خاصة أن الحاصل على هذه الجائزة هو مخرج بجامعة عين شمس وهي الجامعة التي تخرج منها ثم وجه الشكر لأعضاء لجنة تحكيم المسابقة وهم الفنانة ريم أحمد والناقد محمد سمير الخطيب على ما بذلوه من جهد كبير مشيرا إلي أنه لايفضل أن يكون أحد أعضاء اللجنة حتى لا يفرض ذائقته الخاصة موضحًا تقدم 40 عرضًا مسرحيًا المسابقة.

فيما وجه الناقد الدكتور محمد سمير الخطيب عضو لجنة تحكيم المسابقة الشكر لإدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي على إقامة مسابقة فهي تعد تقليد مميز وهام تفتح مساحة من الود والتواصل بين الأجيال متمنيا أن يسود هذا التقليد كل عام في دورات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ثم تحدث عن المعايير الخاصة بإختيار عرض "احدب نوتردام " للمخرج أحمد طارق وهي أن المخرج لديه مقدرة على التعامل مع خشبة المسرح ومالك لادواته وكذلك منتقي لعناصر عمله بشكل مميز وكذلك لبارعته في تفسير النص المسرحي فلديه رؤية واضحة توافر بها سمات ومعايير جماليه وفكرية .

فيما أعربت الفنانة ريم احمد عن سعادتها بتواجدها لأول مرة بلجنة تحكيم مسابقة عصام السيد للعمل الأول والتي تضم كبار الأستاذة التي استفادت منهم كثيرا وتعلمت كثيرا سواء بعضويتها في لجان المشاهدة او التحكيم.

وأعرب المخرج أحمد طارق عن سعادته بتواجده على منصة تجمع كبار الاساتذة والفنانين وتحدث عن بدايته التي لم تكن بداية مسرحية فقد بدأ بالغناء ثم اتجه للتمثيل ثم استهوته فكرة الإخراج فهو خريج كلية الألسن جامعة عين شمس وقد وقع اختياره لمسرحية" احدب نوتردام " وذلك لأنه مناسب لفريق المسرح بكلية الألسن التي تتكون من ٣٣ طالب كما كان لديه رؤية مغايرة لتقديم المسرحية خاصة أن الفكرة الرئيسية التي حاول تقديمها هي فكرة القناع والجوهر فكل الشخصيات بالعرض كان لها قناع وجوهر فيما عدا شخصية "ازميرالد" التي أوضحت مفهوم الحرية بشكلها الصحيح.

وقد وجهت الكاتبة الصحفية شيماء منصور بعض التساؤلات للمخرج أحمد طارق عن تجربته ومنها التحديات التي واجهته وماهي الرواية التي يحلم بتقديمها.

وقد أجاب المخرج احمد طارق موضحا أنه كان شديد التركيز بهذه التجربة وتعلم من أخطائه وكان له وجهة نظره في تقديم العرض فقد استعان بمجموعة من الأخشاب التي قدمها من خلال مجموعة من البراويز وكان لها العديد من الاستخدامات في سينوغرافيا العرض ، ثم اوضح انه كان يرغب في تقديم مسرحية " الدخان " للكاتب ميخائيل رومان ولكنه كان يري أن التمثيل هو الغالب في هذه المسرحية مقارنة والإخراج مشيرا إلي رغبته في تقديم رواية " السبع وصايا " كعرض مسرحية لانجذابه لهذه التيمة ثم اختتمت الندوة ببعض المداخلات ومنها مداخلة الفنان والمخرج ياسر صادق والذي اعرب عن سعادته والمخرج الشاب احمد طارق ونصحه