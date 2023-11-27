شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دوارة: المخرج المسرحي الحقيقي يبحث عن فرص للإخراج ولا ينتظرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج والمؤرخ عمرو دوارة خلال ندوة تكريمه بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: أعتبر عددًا من القامات هما أساتذتي مثل الناقد الكبير فؤاد دوارة والدي، ونجيب سرور، وبالتأكيد الفنان الراحل كرم مطاوع، بالإضافة لربيع النقاش الذي أعطاني فرصة النقد في صفحتين لأول مرة وكنت قلق جدًا بشأن ذلك وكان أول مقال كتبته هو عن عرض "حمام شعبي" وكان رد فعله أنني نجحت في أول اختيار.

وعن موسوعة المسرح الذي قدمها قال دوارة: الموسوعة استغرقت 27 عامًا من عمري، كل استطيع أرشفة كل العروض المسرحية من دار الهلال ومن الأهرام ومن غيرهم ، والله سبحانه وتعالي قدرني أن أضع تنوير علي مناطق هامة جدا في المسرح المصري، فمثلاً أثبت أنه ليس هناك مايسمي بالفرق الشامية في مصر، وكذلك أثبت أن مسرح الصالات هو ليس مسرح كباريهات، مثلما كان يعتقد الكثيرون ، وقدمت فيها دراسة مهمة في ثلاث أجزاء.

وعن تجربته الإخراجية قال: سألت دكتورة نهاد صليحة هل تريني مخرج او ناقد ، فقالت لي أنت مميز في الإثنين ، " وأوعي تسأل السؤال ده تاني"، وتجربتي في الاخراج 67 عرض والسر إن دائما كنت أشعر بالضيق حول الموظفين الذين يقوموا بإخراج عروض مسرحية بحكم وظيفتهم فقط ، لأن المخرج الحقيقي يبحث عن فرص الإخراج ولا ينتظر أن تأتي الفرصة له .

وأضاف :أنتهيت حالياً من موسوعة سيدات المسرح المصري وكان أسهل من موسوعة المسرح ، لأنني ذكرت فيها 1500 اسم ممثلة وصنفت منهم 150 فقط بين تراجيدي وكوميدي واستعراضي وغيرهم ، بين الجيل الجديد والجيل القديم .

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي الذي انطلقت فعالياته يوم 25 نوفمبر وتستمر حتى 30 من الشهر الجاري، وتحمل الدورة اسم الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المهرجان المايسترو نادر العباسي، ويديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وسيادة اللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء.