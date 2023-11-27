كان سعيدًا يمازح الجميع في موقع التصوير الى ان حلّت الكارثة… إليكم تفاصيل الساعات الاخيرة في حياة الممثل طارق عبد العزيز

كشف الممثل شريف منير عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الممثل طارق عبد العزيز، قبل وفاته يوم أمس الأحد أثناء تصويرهما أحد المشاهد من مسلسل “وبقينا اتنين”، المُقرر انطلاق عرضه في الثاني من كانون الأول/ديسمبر القادم..

ولفت “منير” خلال مداخلة هاتفية ضمن برنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب، ان طارق كان يصوّر منذ الساعة ١١ صباحًا وكان في حالة تألق ووضع نفسي جيد جدًا ونشيط، ممازحًا الحضور طوال الوقت في أجواء تسير بشكل لطيف وطبيعي.

وأضاف “منير” أنه وبينما كانا يعيدان تصوير أحد المشاهد برغبة من الممثل الراحل، اقترب منه وجلس على الكرسي وأسند رأسه إليه، وقال له “لم أعد قادرًا على الوقوف على قدميّ”.

ثم شحب وجهه وبدأ يفقد وعيه، وأضاف منير: “فمددناه على الأرض ورفعنا رجله وشرعت في تدليك قلبه وعينه مرفوعة الى فوق، ثم فتحت القميص وتنصتّ على نبضات قلبه فلم أسمعها، حينئذ حملناه بسرعة وقصدنا أقرب مستشفى حيث تولى فريق كبير من الأطباء إسعافه من دون جدوى اذ كان قد فارق الحياة قبل وصوله الى المستشفى، الأمر الذي شعرت به أنا أيضًا أثناء نقله إليها”.

وتابع شريف حديثه عن طارق عبد العزيز مؤكدًا انه كان سعيدًا ويمازح فريق العمل ويصوّر مشاهده إلا ان خبر وفاته حلّ عليهم كالصاعقة فقال: “شعرت جدّيًا ان الحياة لا تساوي شيئًا”.

وأكد منير أن الموقف كان صعبًا جدًا والحكاية انتهت بثوانٍ قليلة.

نذكر أن طارق عبد العزيز رحل قبل عرض عملين له، الأوّل مسلسل “بقينا اتنين” المقرر انطلاقه في الثاني من كانون الاول القادم على قناة ON، وهو من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمي جمال، يوسف عثمان، تامر فرج وآخرين، ومن تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

والثاني فيلم “ألوان” الذي لم تحدد شركة الانتاج موعد عرضه، وهو من إخراج محمد وديع وتأليف جوزيف فوزي. وقد شاركه في العمل كل من منال سلامة، نور إيهاب، رفاة الخطيب، وغيرهم من الممثلين.

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