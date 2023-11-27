- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
ميرنا وليد - بيروت - يستعرض خالد، الابن الأكبر، للفنان اللبناني راغب علامة السيارات التي يقودها خلال يومياته أو عمله وكلها من أفخم السيارات وأجددها في السوق العربي والعالمي.
وفي جولة على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي يمكننا ان نستعرض لكم السيارات التي قادها هذا العام من دون التأكيد اي منها هي ملكه الخاص واي منها استعارها لاعلان او غيره.
ويتحدث خالد مرارا وتكرارا عن حبه لعالم السيارات منذ طفولته مشيرا انه فضل دخول عالم ادارة الاعمال بعيدا عن الفن لكنه ومع ذلك يحظى بمتابعة عدد كبير من الجمهور.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور - 7 سيارات فخمة قادها خالد إبن راغب علامة هذا العام وحازت على إعجاب الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.