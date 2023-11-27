بالصور - 7 سيارات فخمة قادها خالد إبن راغب علامة هذا العام وحازت على إعجاب الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - يستعرض خالد، الابن الأكبر، للفنان اللبناني راغب علامة السيارات التي يقودها خلال يومياته أو عمله وكلها من أفخم السيارات وأجددها في السوق العربي والعالمي.

وفي جولة على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي يمكننا ان نستعرض لكم السيارات التي قادها هذا العام من دون التأكيد اي منها هي ملكه الخاص واي منها استعارها لاعلان او غيره.

ويتحدث خالد مرارا وتكرارا عن حبه لعالم السيارات منذ طفولته مشيرا انه فضل دخول عالم ادارة الاعمال بعيدا عن الفن لكنه ومع ذلك يحظى بمتابعة عدد كبير من الجمهور.