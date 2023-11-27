الألوان المفضلة عند أشهر نجمات هوليوود...أنجلينا جولي تحب الأسود وأريانا غراندي تفضل الأخضر وماذا عن جنيفر لوبيز وكايت ميدلتون وغيرهن؟

ميرنا وليد - بيروت - يشير علم نفس الألوان إلى تأثير اللون على المشاعر والسلوك البشري، فما هي الألوان النفسية الرئيسية وما هي دلالاتها؟ هناك أربعة ألوان نفسية أساسية وهي الأحمر والأزرق والأصفر والأخضر فالأحمر يرتبط بالجسم، والأزرق يرتبط بالعقل، بينما الأصفر يرتبط بالعواطف و الأخضر يعبر عن التوازن بين تلك الألوان الثلاثة. نعرض لكم معاني الألوان المفضلة لدى المشاهير.

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الأسود

اللون الأسود يرمز الى معاني متعددة ومختلفة منها الجرأة والغموض والسلطة. وقد يرمز الى البؤس والظلام والحزن والألم. يرتبط اللون الأسود بالموت والحزن كما يرتبط بالقوة والأناقة والفخامة. محبي هذا اللون هم أنجلينا جولي وكايت موس.

الأبيض

اللون الأبيض هو المفضل لمن يحبون المثالية في كل شيء والبساطة وجذب الانتباه وتعدد الصداقات، واللواتي يتميزن بالبراءة والنقاوة والسلام ووحب الترفيه، وهن يعبرن عن شجاعتهن بالتكيف مع المواقف المختلفة والتحلي بالعقلانية، لديهن القدرة على جذب الناس. من محبي اللون الأبيض أريانا غراندي.

الأخضر

اللون الأخصر مريح للنظر وهو لون التوازن. وعندما تكون المساحة المحيطة يغلب عليها اللون الأخضر فهو دليل على وجود الماء والأمان. وهو يذكّر بالحدائق والطبيعة والغابات والنباتات. محبي هذا اللون جوليان مور وكايت ميدلتون وسيلينا غوميز.

الأحمر

اللون الأحمر هو لون قوي ويلفت الأنظار بشكل سريع. ولهذا السبب يستعمل في الألعاب النارية في أنحاء العالم. يوحي أن الوقت يمر بسرعة وهو يحفز على القتال وعلى الهروب كما يعتبر متطلب وعدائي لأنه يذكّر بلون الدم. من محبي اللون الأحمر ريهانا وفيكتوريا بيكهام وتايلور سويفت.

الأزرق

يرمز الأزرق الى السلام والهدوء والثقة. كما يرتبط اللون الأزرق بالديمومة والصلابة. وقد عمدت شركات معروفة الى إعتماد اللون الأزرق. من محبي اللون الأزرق مايلي سايرس.

الأصفر

يرمز اللون الأصفر إلى الإيجابية والى دفء الشمس. الماركات يلجأون الى اللون الأصفر لتسويق منتجاتهم لأنه يوحي بالسعادة والفرح. من محبي اللون الأصفر ديمي لوفاتو.

الذهبي

الذهبي يرمز إلى الأناقة والتفرد والإبداع، والشخصية التي تفضل هذا اللون تتميز بالذكاء ومن المرجح أن تحقق الريادة. كما يرمز اللون الذهبي الى العقل والحقيقة. من محبي اللون الذهبي جنيفر لوبيز.