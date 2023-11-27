حسام داغر يكشف صلة القرابة بينه وبين طارق عبد العزيز

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المصري حسام داغر عن صلة القرابة التي تجمعه مع زميله الممثل المصري الراحل طارق عبد العزيز

وكتب حسام داغر في منشور له : "طارق بجد مش معقول سبحان من له الدوام كنا تاعبنين سوا في نفس الوقت من كام شهر لما انا دخلت المستشفى و انت عملت القسطرة و مع ذلك قعدنا ساعة نتكلم في تليفون نطمن على بعض و تحكيلي الي حصل معاك كله" .



وتابع "كنت مسجلني على موبيلك حسام ابن عمتي بسبب كلامك مع ماما زمان و طلعتوا من نفس البلد في سوهاج و انها تقربلك و في مقام عمتك .. جمعنا مواقف كتير و صحوبيه كتير و ضحك كتير و حب كتير مش مصدق نفسي اخر مره شفتك في مهرجان العلمين و فضلت تتطمن عليا و انت الي فيك مكفيك"

وأضاف "طول عمرك صاحب صاحبك و جدع انا مش مصدق الجدعان الكويسين بيمشوا كلهم .. قلبي مبقاش مستحمل .. لنا الله يا رب و صبرني علي وحع الفراق و السلام امانه لماما و والدك و كل الي سبقونا مع السلامه يا طارق يا حبييي مع السلامه يا ابن خالي"

يذكر أن الممثل طارق عبد العزيز توفي يوم أمس إثر جلطة قلبية مفاجأة خلال تصوير مشاهده في مسلسل "وبقينا اتنين"